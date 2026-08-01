Сьогоднішня ціна Official Saudi Oil Reserve

Поточна ціна Official Saudi Oil Reserve (OSOR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.84% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OSOR до USD становить $ 0 за OSOR.

Official Saudi Oil Reserve наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 32,816, з циркуляційною пропозицією у 999.99M OSOR. Протягом останніх 24 годин OSOR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00979697, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OSOR змінився на +0.01% за останню годину та на -1.19% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Official Saudi Oil Reserve (OSOR)

Ринкова капіталізація $ 32.82K$ 32.82K $ 32.82K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32.82K$ 32.82K $ 32.82K Циркуляційне постачання 999.99M 999.99M 999.99M Загальна пропозиція 999,987,701.011475 999,987,701.011475 999,987,701.011475

Поточна ринкова капіталізація Official Saudi Oil Reserve — $ 32.82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OSOR — 999.99M, зі загальною пропозицією 999987701.011475. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32.82K.