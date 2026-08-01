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Поточна ціна Official Saudi Oil Reserve сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація OSOR становить 32,816 USD. Відстежуйте оновлення цін OSOR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Official Saudi Oil Reserve сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація OSOR становить 32,816 USD. Відстежуйте оновлення цін OSOR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Official Saudi Oil Reserve (OSOR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 OSOR до USD:

$0.00003281
$0.00003281$0.00003281
+0.80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Official Saudi Oil Reserve (OSOR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:18:52 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Official Saudi Oil Reserve

Поточна ціна Official Saudi Oil Reserve (OSOR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.84% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OSOR до USD становить $ 0 за OSOR.

Official Saudi Oil Reserve наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 32,816, з циркуляційною пропозицією у 999.99M OSOR. Протягом останніх 24 годин OSOR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00979697, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OSOR змінився на +0.01% за останню годину та на -1.19% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Official Saudi Oil Reserve (OSOR)

$ 32.82K
$ 32.82K$ 32.82K

--
----

$ 32.82K
$ 32.82K$ 32.82K

999.99M
999.99M 999.99M

999,987,701.011475
999,987,701.011475 999,987,701.011475

Поточна ринкова капіталізація Official Saudi Oil Reserve — $ 32.82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OSOR — 999.99M, зі загальною пропозицією 999987701.011475. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32.82K.

Історія ціни Official Saudi Oil Reserve у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00979697
$ 0.00979697$ 0.00979697

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.84%

-1.19%

-1.19%

Історія ціни Official Saudi Oil Reserve (OSOR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Official Saudi Oil Reserve до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Official Saudi Oil Reserve до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Official Saudi Oil Reserve до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Official Saudi Oil Reserve до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0.84%
30 днів$ 0-30.91%
60 днів$ 0-65.19%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Official Saudi Oil Reserve

Прогноз ціни Official Saudi Oil Reserve (OSOR) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна OSOR у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Official Saudi Oil Reserve (OSOR) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Official Saudi Oil Reserve потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Official Saudi Oil Reserve у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни OSOR на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Official Saudi Oil Reserve.

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Ресурс Official Saudi Oil Reserve (OSOR)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

Про Official Saudi Oil Reserve

Яка зараз ціна Official Saudi Oil Reserve?

Official Saudi Oil Reserve торгують за ₴, зміна ціни за останні 24 години становить 0.84%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Official Saudi Oil Reserve становить ₴0.4318488192831998832000, тоді як ATL — ₴. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка OSOR сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴1446523.85927460096000, що розміщує актив на #7747 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Official Saudi Oil Reserve?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до OSOR.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 999987701.011475 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Official Saudi Oil Reserve?

Official Saudi Oil Reserve належить до класифікації Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію OSOR?

Робота в мережі -- дозволяє OSOR використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Official Saudi Oil Reserve

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:18:52 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Official Saudi Oil Reserve (OSOR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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