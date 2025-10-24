Актуальна ціна Official PPshow сьогодні становить 0,00133726 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Official PPshow сьогодні становить 0,00133726 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PP на MEXC вже зараз.

Докладніше про PP

Інформація про ціну PP

Whitepaper PP

Офіційний вебсайт PP

Токеноміка PP

Прогноз ціни PP

Логотип Official PPshow

Ціна Official PPshow (PP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PP до USD:

$0,00133726
+4,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Official PPshow (PP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:53:40 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Official PPshow (PP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00128308
Мін. за 24 год
$ 0,0013396
Макс. за 24 год

$ 0,00128308
$ 0,0013396
$ 0,00356566
$ 0,00122364
+0,61%

+4,22%

-13,89%

-13,89%

Актуальна ціна Official PPshow (PP) становить $0,00133726. За останні 24 години PP торгувався між мінімумом у $ 0,00128308 і максимумом у $ 0,0013396, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PP становить $ 0,00356566, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00122364.

Що стосується короткострокових результатів, то PP змінився на +0,61% за останню годину, +4,22% за 24 години та на -13,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Official PPshow (PP)

$ 671,20K
--
$ 1,07M
501,97M
801 971 158,311849
Поточна ринкова капіталізація Official PPshow — $ 671,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PP — 501,97M, зі загальною пропозицією 801971158.311849. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,07M.

Історія ціни Official PPshow (PP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Official PPshow до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Official PPshow до USD становила $ -0,0005514814.
За останні 60 днів зміна ціни Official PPshow до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Official PPshow до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,22%
30 днів$ -0,0005514814-41,23%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Official PPshow (PP)

$PP Art is created for the community of subscribers and followers on X of @ThePPseedsShow. We are a group of passionate retail investors who originally came together around Bed Bath & Beyond, Inc. (BBBY) — the company that went bankrupt. Many of us held our shares through bankruptcy, and even through the final cancellation of those shares, staying loyal to the end.

This project is our way of celebrating that community spirit and carrying it forward into a new space. $PP Art represents both a tribute to that shared experience and a fun foray into crypto and DeFi. While it takes the form of a meme token, its true purpose is community expression and collectibility. It’s about culture, creativity, and staying together — not about speculation or promises of financial return.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Official PPshow (PP)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Official PPshow (USD)

Скільки коштуватиме Official PPshow (PP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Official PPshow (PP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Official PPshow.

Перегляньте прогноз ціни Official PPshow вже зараз!

PP до місцевих валют

Токеноміка Official PPshow (PP)

Розуміння токеноміки Official PPshow (PP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Official PPshow (PP)

Скільки сьогодні коштує Official PPshow (PP)?
Актуальна ціна PP у USD становить 0,00133726 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PP до USD?
Поточна ціна PP до USD — $ 0,00133726. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Official PPshow?
Ринкова капіталізація PP — $ 671,20K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PP?
Циркуляційна пропозиція PP — 501,97M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PP?
PP досяг історичної максимальної ціни у 0,00356566 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PP?
Історична мінімальна ціна PP становила 0,00122364 USD.
Який обсяг торгівлі PP?
Актуальний обсяг торгівлі PP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PP цього року?
PP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:53:40 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Official PPshow (PP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

