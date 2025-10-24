Інформація щодо ціни Official PPshow (PP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00128308 $ 0,00128308 $ 0,00128308 Мін. за 24 год $ 0,0013396 $ 0,0013396 $ 0,0013396 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00128308$ 0,00128308 $ 0,00128308 Макс. за 24 год $ 0,0013396$ 0,0013396 $ 0,0013396 Рекордний максимум $ 0,00356566$ 0,00356566 $ 0,00356566 Найнижча ціна $ 0,00122364$ 0,00122364 $ 0,00122364 Зміна ціни (за 1 год) +0,61% Зміна ціни (1 дн.) +4,22% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,89% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,89%

Актуальна ціна Official PPshow (PP) становить $0,00133726. За останні 24 години PP торгувався між мінімумом у $ 0,00128308 і максимумом у $ 0,0013396, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PP становить $ 0,00356566, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00122364.

Що стосується короткострокових результатів, то PP змінився на +0,61% за останню годину, +4,22% за 24 години та на -13,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Official PPshow (PP)

Ринкова капіталізація $ 671,20K$ 671,20K $ 671,20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,07M$ 1,07M $ 1,07M Циркуляційне постачання 501,97M 501,97M 501,97M Загальна пропозиція 801 971 158,311849 801 971 158,311849 801 971 158,311849

Поточна ринкова капіталізація Official PPshow — $ 671,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PP — 501,97M, зі загальною пропозицією 801971158.311849. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,07M.