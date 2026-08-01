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Поточна ціна Official Layoff Coin сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація LAYOFF становить 489 674 USD. Відстежуйте оновлення цін LAYOFF до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Official Layoff Coin сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація LAYOFF становить 489 674 USD. Відстежуйте оновлення цін LAYOFF до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про LAYOFF

Інформація про ціну LAYOFF

Що таке LAYOFF

Офіційний вебсайт LAYOFF

Токеноміка LAYOFF

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Ціна Official Layoff Coin (LAYOFF)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LAYOFF до USD:

$0,00050619
$0,00050619$0,00050619
-0,05%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Official Layoff Coin (LAYOFF) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:18:37 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Official Layoff Coin

Поточна ціна Official Layoff Coin (LAYOFF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LAYOFF до USD становить $ 0 за LAYOFF.

Official Layoff Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 489 674, з циркуляційною пропозицією у 965,73M LAYOFF. Протягом останніх 24 годин LAYOFF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00418483, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LAYOFF змінився на -2,92% за останню годину та на -16,97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 43,83K.

Ринкова інформація щодо Official Layoff Coin (LAYOFF)

$ 489,67K
$ 489,67K$ 489,67K

$ 43,83K
$ 43,83K$ 43,83K

$ 489,67K
$ 489,67K$ 489,67K

965,73M
965,73M 965,73M

965 733 600,022504
965 733 600,022504 965 733 600,022504

Поточна ринкова капіталізація Official Layoff Coin — $ 489,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 43,83K. Циркуляційна пропозиція LAYOFF — 965,73M, зі загальною пропозицією 965733600.022504. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 489,67K.

Історія ціни Official Layoff Coin у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00418483
$ 0,00418483$ 0,00418483

$ 0
$ 0$ 0

-2,92%

-4,57%

-16,97%

-16,97%

Історія ціни Official Layoff Coin (LAYOFF) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Official Layoff Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Official Layoff Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Official Layoff Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Official Layoff Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-4,57%
30 днів$ 0-75,78%
60 днів$ 0-80,99%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Official Layoff Coin

Прогноз ціни Official Layoff Coin (LAYOFF) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LAYOFF у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Official Layoff Coin (LAYOFF) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Official Layoff Coin потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Official Layoff Coin у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни LAYOFF на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Official Layoff Coin.

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Ресурс Official Layoff Coin (LAYOFF)

Офіційний вебсайт

Категорія :

AnalyticsPump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про Official Layoff Coin

Яка зараз актуальна вартість Official Layoff Coin?

Сьогодні Official Layoff Coin торгується за ціною ₴, змінивши свою ціну на -4.57% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є LAYOFF саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має Official Layoff Coin сьогодні?

Official Layoff Coin має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував LAYOFF протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴ до ₴. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі LAYOFF сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику Official Layoff Coin?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, побудований на --, профіль ризику LAYOFF може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про Official Layoff Coin

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:18:37 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Official Layoff Coin (LAYOFF)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Official Layoff Coin

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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