Сьогоднішня ціна Official Layoff Coin

Поточна ціна Official Layoff Coin (LAYOFF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LAYOFF до USD становить $ 0 за LAYOFF.

Official Layoff Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 489 674, з циркуляційною пропозицією у 965,73M LAYOFF. Протягом останніх 24 годин LAYOFF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00418483, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LAYOFF змінився на -2,92% за останню годину та на -16,97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 43,83K.

Ринкова інформація щодо Official Layoff Coin (LAYOFF)

Ринкова капіталізація $ 489,67K$ 489,67K $ 489,67K Обсяг (за 24 год) $ 43,83K$ 43,83K $ 43,83K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 489,67K$ 489,67K $ 489,67K Циркуляційне постачання 965,73M 965,73M 965,73M Загальна пропозиція 965 733 600,022504 965 733 600,022504 965 733 600,022504

Поточна ринкова капіталізація Official Layoff Coin — $ 489,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 43,83K. Циркуляційна пропозиція LAYOFF — 965,73M, зі загальною пропозицією 965733600.022504. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 489,67K.