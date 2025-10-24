Актуальна ціна Official DogeWLFI Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOGEWLFI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOGEWLFI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Official DogeWLFI Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOGEWLFI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOGEWLFI на MEXC вже зараз.

Докладніше про DOGEWLFI

Інформація про ціну DOGEWLFI

Офіційний вебсайт DOGEWLFI

Токеноміка DOGEWLFI

Прогноз ціни DOGEWLFI

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Official DogeWLFI Coin

Ціна Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DOGEWLFI до USD:

--
----
+0,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:16:33 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0011025
$ 0,0011025$ 0,0011025

$ 0
$ 0$ 0

-0,54%

+0,34%

+9,61%

+9,61%

Актуальна ціна Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) становить --. За останні 24 години DOGEWLFI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOGEWLFI становить $ 0,0011025, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DOGEWLFI змінився на -0,54% за останню годину, +0,34% за 24 години та на +9,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

$ 29,19K
$ 29,19K$ 29,19K

--
----

$ 29,19K
$ 29,19K$ 29,19K

999,09M
999,09M 999,09M

999 092 026,703363
999 092 026,703363 999 092 026,703363

Поточна ринкова капіталізація Official DogeWLFI Coin — $ 29,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOGEWLFI — 999,09M, зі загальною пропозицією 999092026.703363. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,19K.

Історія ціни Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Official DogeWLFI Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Official DogeWLFI Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Official DogeWLFI Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Official DogeWLFI Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,34%
30 днів$ 0-0,93%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Official DogeWLFI Coin

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Official DogeWLFI Coin (USD)

Скільки коштуватиме Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Official DogeWLFI Coin.

Перегляньте прогноз ціни Official DogeWLFI Coin вже зараз!

DOGEWLFI до місцевих валют

Токеноміка Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Розуміння токеноміки Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DOGEWLFI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Скільки сьогодні коштує Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)?
Актуальна ціна DOGEWLFI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DOGEWLFI до USD?
Поточна ціна DOGEWLFI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Official DogeWLFI Coin?
Ринкова капіталізація DOGEWLFI — $ 29,19K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DOGEWLFI?
Циркуляційна пропозиція DOGEWLFI — 999,09M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DOGEWLFI?
DOGEWLFI досяг історичної максимальної ціни у 0,0011025 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DOGEWLFI?
Історична мінімальна ціна DOGEWLFI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі DOGEWLFI?
Актуальний обсяг торгівлі DOGEWLFI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DOGEWLFI цього року?
DOGEWLFI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DOGEWLFI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:16:33 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 933,26
$110 933,26$110 933,26

+0,92%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 935,74
$3 935,74$3 935,74

+1,51%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16758
$0,16758$0,16758

+9,34%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,09
$192,09$192,09

+0,56%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$21,0861
$21,0861$21,0861

+36,75%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 935,74
$3 935,74$3 935,74

+1,51%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 933,26
$110 933,26$110 933,26

+0,92%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,09
$192,09$192,09

+0,56%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4430
$2,4430$2,4430

+1,41%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 122,06
$1 122,06$1 122,06

-0,69%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6389
$0,6389$0,6389

+538,90%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000682
$0,00000682$0,00000682

+283,14%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$54,01
$54,01$54,01

+119,19%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004029
$0,0004029$0,0004029

+89,51%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5744
$0,5744$0,5744

+91,46%