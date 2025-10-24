Інформація щодо ціни Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0011025$ 0,0011025 $ 0,0011025 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,54% Зміна ціни (1 дн.) +0,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,61% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,61%

Актуальна ціна Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) становить --. За останні 24 години DOGEWLFI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOGEWLFI становить $ 0,0011025, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DOGEWLFI змінився на -0,54% за останню годину, +0,34% за 24 години та на +9,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Ринкова капіталізація $ 29,19K$ 29,19K $ 29,19K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,19K$ 29,19K $ 29,19K Циркуляційне постачання 999,09M 999,09M 999,09M Загальна пропозиція 999 092 026,703363 999 092 026,703363 999 092 026,703363

Поточна ринкова капіталізація Official DogeWLFI Coin — $ 29,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOGEWLFI — 999,09M, зі загальною пропозицією 999092026.703363. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,19K.