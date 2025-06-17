Ціна Official Crypto Nostra (OCN)
Поточна ціна Official Crypto Nostra (OCN) сьогодні становить 0,00491886 USD з ринковою капіталізацією $ 9,84M USD. Ціна OCN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Official Crypto Nostra:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Official Crypto Nostra протягом дня — +1,91%
- циркуляційна пропозиція – 2,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Official Crypto Nostra до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Official Crypto Nostra до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Official Crypto Nostra до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Official Crypto Nostra до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,91%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Official Crypto Nostra: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,26%
+1,91%
-28,19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different. $OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all. The Goal A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood. $OCN Utility * Trade Tokens for Book * Trade Tokens for Merch * Trade Tokens for Nfts
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