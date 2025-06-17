Сьогоднішня ціна Official Crypto Nostra (OCN)

Поточна ціна Official Crypto Nostra (OCN) сьогодні становить 0,00491886 USD з ринковою капіталізацією $ 9,84M USD. Ціна OCN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Official Crypto Nostra:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Official Crypto Nostra протягом дня — +1,91%

- циркуляційна пропозиція – 2,00B USD

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