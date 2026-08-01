Сьогоднішня ціна Official Capybara coin

Поточна ціна Official Capybara coin (CAPYBARA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CAPYBARA до USD становить $ 0 за CAPYBARA.

Official Capybara coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 953,91, з циркуляційною пропозицією у 999,93M CAPYBARA. Протягом останніх 24 годин CAPYBARA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CAPYBARA змінився на -3,55% за останню годину та на -5,90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Official Capybara coin (CAPYBARA)

Ринкова капіталізація $ 9,95K$ 9,95K $ 9,95K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,95K$ 9,95K $ 9,95K Циркуляційне постачання 999,93M 999,93M 999,93M Загальна пропозиція 999 933 182,0 999 933 182,0 999 933 182,0

Поточна ринкова капіталізація Official Capybara coin — $ 9,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CAPYBARA — 999,93M, зі загальною пропозицією 999933182.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,95K.