Сьогоднішня ціна OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)

Поточна ціна OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) сьогодні становить 0.00020573 USD з ринковою капіталізацією $ 185.29K USD. Ціна BTRUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OFFICIAL BABY TRUMP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 733.64K USD

- зміна ціни OFFICIAL BABY TRUMP протягом дня — -40.00%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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