Ціна OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)
Поточна ціна OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) сьогодні становить 0.00020573 USD з ринковою капіталізацією $ 185.29K USD. Ціна BTRUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OFFICIAL BABY TRUMP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 733.64K USD
- зміна ціни OFFICIAL BABY TRUMP протягом дня — -40.00%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OFFICIAL BABY TRUMP до USD становила $ -0.000137171867139345.
За останні 30 днів зміна ціни OFFICIAL BABY TRUMP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OFFICIAL BABY TRUMP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OFFICIAL BABY TRUMP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000137171867139345
|-40.00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OFFICIAL BABY TRUMP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.14%
-40.00%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Official Baby Trump token, also known as BTRUMP, is a meme coin launched by a community of Trump fans. Built on the Solana blockchain, it offers users the opportunity to trade and invest in a lighthearted, community-driven cryptocurrency. As a Solana-based token, BTRUMP provides fast transactions, low fees, and a unique way for meme coin enthusiasts and Trump supporters to engage in the crypto space.
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