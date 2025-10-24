Інформація щодо ціни Officat (OFFICAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00050494 $ 0,00050494 $ 0,00050494 Мін. за 24 год $ 0,00052122 $ 0,00052122 $ 0,00052122 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00050494$ 0,00050494 $ 0,00050494 Макс. за 24 год $ 0,00052122$ 0,00052122 $ 0,00052122 Рекордний максимум $ 0,01334922$ 0,01334922 $ 0,01334922 Найнижча ціна $ 0,00048003$ 0,00048003 $ 0,00048003 Зміна ціни (за 1 год) -0,15% Зміна ціни (1 дн.) +2,56% Зміна ціни (за 7 дн.) -93,19% Зміна ціни (за 7 дн.) -93,19%

Актуальна ціна Officat (OFFICAT) становить $0,00051893. За останні 24 години OFFICAT торгувався між мінімумом у $ 0,00050494 і максимумом у $ 0,00052122, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OFFICAT становить $ 0,01334922, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00048003.

Що стосується короткострокових результатів, то OFFICAT змінився на -0,15% за останню годину, +2,56% за 24 години та на -93,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Officat (OFFICAT)

Ринкова капіталізація $ 518,85K$ 518,85K $ 518,85K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 518,85K$ 518,85K $ 518,85K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Officat — $ 518,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OFFICAT — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 518,85K.