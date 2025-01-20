Ціна OEC BTC (BTCK)
Поточна ціна OEC BTC (BTCK) сьогодні становить 102,144 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTCK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OEC BTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 657.86 USD
- зміна ціни OEC BTC протягом дня — -2.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BTCK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BTCK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OEC BTC до USD становила $ -3,048.0570211535.
За останні 30 днів зміна ціни OEC BTC до USD становила $ +5,514.5809152000.
За останні 60 днів зміна ціни OEC BTC до USD становила $ +6,533.7328896000.
За останні 90 днів зміна ціни OEC BTC до USD становила $ +34,113.54468044825.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -3,048.0570211535
|-2.89%
|30 днів
|$ +5,514.5809152000
|+5.40%
|60 днів
|$ +6,533.7328896000
|+6.40%
|90 днів
|$ +34,113.54468044825
|+50.14%
Останній аналіз цін OEC BTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
-2.89%
+8.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BTCK до AUD
A$163,430.4
|1 BTCK до GBP
￡82,736.64
|1 BTCK до EUR
€99,079.68
|1 BTCK до USD
$102,144
|1 BTCK до MYR
RM459,648
|1 BTCK до TRY
₺3,634,283.52
|1 BTCK до JPY
¥15,932,421.12
|1 BTCK до RUB
₽10,464,652.8
|1 BTCK до INR
₹8,834,434.56
|1 BTCK до IDR
Rp1,674,491,535.36
|1 BTCK до PHP
₱5,971,338.24
|1 BTCK до EGP
￡E.5,129,671.68
|1 BTCK до BRL
R$620,014.08
|1 BTCK до CAD
C$147,087.36
|1 BTCK до BDT
৳12,409,474.56
|1 BTCK до NGN
₦158,854,348.8
|1 BTCK до UAH
₴4,300,262.4
|1 BTCK до VES
Bs5,515,776
|1 BTCK до PKR
Rs28,459,361.28
|1 BTCK до KZT
₸54,187,392
|1 BTCK до THB
฿3,506,603.52
|1 BTCK до TWD
NT$3,346,237.44
|1 BTCK до CHF
Fr92,951.04
|1 BTCK до HKD
HK$794,680.32
|1 BTCK до MAD
.د.م1,025,525.76