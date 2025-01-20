Сьогоднішня ціна OEC BTC (BTCK)

Поточна ціна OEC BTC (BTCK) сьогодні становить 102,144 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTCK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OEC BTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 657.86 USD

- зміна ціни OEC BTC протягом дня — -2.89%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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