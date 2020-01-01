Токеноміка Odyssey (OCN) Дізнайтеся ключову інформацію про Odyssey (OCN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Odyssey (OCN) Odyssey is primarily a decentralized sharing economy and peer-to-peer ecosystem, aiming to compete with and replace the likes of Airbnb and Uber. Odyssey dreams big - aiming to completely replace the concept of private ownership with an economy in which everything is shared and little is owned. It’s a long way from its goals, of course, but making peer-to-peer sharing more efficient with smart contracts is certainly a step in the right direction. The Odyssey website lists 9 advisors, with its primary two being Yi Shi, the CEO of Shanghai’s Avazu Holding, a leading global advertising platform, and Justin Sun, the backbone of the TRON cryptocurrency. The advisory team also includes Goh Jian Kai, founder and CEO of Southeast Asia’s cross-border payment solution system RateX. Odyssey has lofty goals, aiming to create a world where sharing is the norm and ownership or sharing monopoly doesn’t come in the way of people’s lives. A decentralized sharing platform where all service providers and customers are connected definitely sounds attractive. It’s a new currency, so it needs development to reach its goals. Of course, the fact that buying a large number of OCN tokens will not put a major dent in your pocket is a definite point in its favour. Офіційний вебсайт: http://www.ocnex.net/ Whitepaper: https://www.ocoin.sg/home/index.php#whitepaper Купити OCN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Odyssey (OCN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Odyssey (OCN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 118,03K $ 118,03K $ 118,03K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 118,03K $ 118,03K $ 118,03K Історичний максимум: $ 0,075536 $ 0,075536 $ 0,075536 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Odyssey (OCN)

Токеноміка Odyssey (OCN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Odyssey (OCN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OCN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OCN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OCN, досліджуйте ціну токена OCN в реальному часі!

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