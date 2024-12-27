Ціна Odyssey (OCN)
Поточна ціна Odyssey (OCN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 330.28K USD. Ціна OCN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Odyssey:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 971.37 USD
- зміна ціни Odyssey протягом дня — -0.15%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Odyssey до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Odyssey до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Odyssey до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Odyssey до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.15%
|30 днів
|$ 0
|-11.26%
|60 днів
|$ 0
|-1.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Odyssey: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-0.15%
-2.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Odyssey is primarily a decentralized sharing economy and peer-to-peer ecosystem, aiming to compete with and replace the likes of Airbnb and Uber. Odyssey dreams big - aiming to completely replace the concept of private ownership with an economy in which everything is shared and little is owned. It’s a long way from its goals, of course, but making peer-to-peer sharing more efficient with smart contracts is certainly a step in the right direction. The Odyssey website lists 9 advisors, with its primary two being Yi Shi, the CEO of Shanghai’s Avazu Holding, a leading global advertising platform, and Justin Sun, the backbone of the TRON cryptocurrency. The advisory team also includes Goh Jian Kai, founder and CEO of Southeast Asia’s cross-border payment solution system RateX. Odyssey has lofty goals, aiming to create a world where sharing is the norm and ownership or sharing monopoly doesn’t come in the way of people’s lives. A decentralized sharing platform where all service providers and customers are connected definitely sounds attractive. It’s a new currency, so it needs development to reach its goals. Of course, the fact that buying a large number of OCN tokens will not put a major dent in your pocket is a definite point in its favour.
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