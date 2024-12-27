Сьогоднішня ціна Odyssey (OCN)

Поточна ціна Odyssey (OCN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 330.28K USD. Ціна OCN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Odyssey:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 971.37 USD

- зміна ціни Odyssey протягом дня — -0.15%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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