Сьогоднішня ціна Oduwa Coin (OWC)

Поточна ціна Oduwa Coin (OWC) сьогодні становить 0.360647 USD з ринковою капіталізацією $ 5.55M USD. Ціна OWC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Oduwa Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.67K USD

- зміна ціни Oduwa Coin протягом дня — -0.12%

- циркуляційна пропозиція – 15.38M USD

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