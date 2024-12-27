Ціна Oduwa Coin (OWC)
Поточна ціна Oduwa Coin (OWC) сьогодні становить 0.360647 USD з ринковою капіталізацією $ 5.55M USD. Ціна OWC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Oduwa Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.67K USD
- зміна ціни Oduwa Coin протягом дня — -0.12%
- циркуляційна пропозиція – 15.38M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Oduwa Coin до USD становила $ -0.0004649315646328.
За останні 30 днів зміна ціни Oduwa Coin до USD становила $ +3.8219717296.
За останні 60 днів зміна ціни Oduwa Coin до USD становила $ +0.2901768647.
За останні 90 днів зміна ціни Oduwa Coin до USD становила $ +0.29935079031704588.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0004649315646328
|-0.12%
|30 днів
|$ +3.8219717296
|+1,059.75%
|60 днів
|$ +0.2901768647
|+80.46%
|90 днів
|$ +0.29935079031704588
|+488.37%
Останній аналіз цін Oduwa Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.12%
+60.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OduwaCoin is a free open source project derived from collaborative blockchain Mirror of Bitcoin, PPCoin and NovaCoin with the goal of providing a long-term energy-efficient scrypt-based crypto-currency. Built on the foundation of Hybrid Blockchain POW/POS, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency and boosting nearly NO-transaction fees for all users.
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