Яка зараз ринкова ціна Odos?

Odos оцінюється в ₴, зі зміною -0.82% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має ODOS?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення ODOS у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Odos у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість ODOS?

Обігова кількість становить 1600000001.378885, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Odos?

Odos згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як ODOS виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem,Dex Aggregator,Binance Alpha Spotlight,Base Native?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem,Dex Aggregator,Binance Alpha Spotlight,Base Native, імпульс ODOS залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.