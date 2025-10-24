Актуальна ціна ODIN Tools сьогодні становить 0,00301387 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ODIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ODIN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна ODIN Tools сьогодні становить 0,00301387 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ODIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ODIN на MEXC вже зараз.

Логотип ODIN Tools

Ціна ODIN Tools (ODIN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ODIN до USD:

$0,00301387
$0,00301387$0,00301387
+4,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор.
USD
Графік ціни ODIN Tools (ODIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:53:24 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ODIN Tools (ODIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0028931
$ 0,0028931$ 0,0028931
Мін. за 24 год
$ 0,00301886
$ 0,00301886$ 0,00301886
Макс. за 24 год

$ 0,0028931
$ 0,0028931$ 0,0028931

$ 0,00301886
$ 0,00301886$ 0,00301886

$ 0,00779732
$ 0,00779732$ 0,00779732

$ 0,00201723
$ 0,00201723$ 0,00201723

--

+4,17%

-14,43%

-14,43%

Актуальна ціна ODIN Tools (ODIN) становить $0,00301387. За останні 24 години ODIN торгувався між мінімумом у $ 0,0028931 і максимумом у $ 0,00301886, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ODIN становить $ 0,00779732, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00201723.

Що стосується короткострокових результатів, то ODIN змінився на -- за останню годину, +4,17% за 24 години та на -14,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ODIN Tools (ODIN)

$ 225,61K
$ 225,61K$ 225,61K

--
----

$ 278,36K
$ 278,36K$ 278,36K

74,86M
74,86M 74,86M

92 358 312,65659387
92 358 312,65659387 92 358 312,65659387

Поточна ринкова капіталізація ODIN Tools — $ 225,61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ODIN — 74,86M, зі загальною пропозицією 92358312.65659387. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 278,36K.

Історія ціни ODIN Tools (ODIN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ODIN Tools до USD становила $ +0,00012077.
За останні 30 днів зміна ціни ODIN Tools до USD становила $ -0,0008252012.
За останні 60 днів зміна ціни ODIN Tools до USD становила $ -0,0007629937.
За останні 90 днів зміна ціни ODIN Tools до USD становила $ -0,0010252620538220215.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00012077+4,17%
30 днів$ -0,0008252012-27,38%
60 днів$ -0,0007629937-25,31%
90 днів$ -0,0010252620538220215-25,38%

Що таке ODIN Tools (ODIN)

ODIN is a comprehensive crypto toolkit built to help projects grow and protect their communities.. It offers features to help increase volume, improve rankings, generate Dexscreener visibility, and protect communities through anti-scam bots and secure launch utilities. Designed for both new and existing teams, ODIN equips developers with accessible, effective tools to build momentum and maintain trust in an increasingly competitive space.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Ресурс ODIN Tools (ODIN)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни ODIN Tools (USD)

Скільки коштуватиме ODIN Tools (ODIN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ODIN Tools (ODIN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ODIN Tools.

Перегляньте прогноз ціни ODIN Tools вже зараз!

ODIN до місцевих валют

Токеноміка ODIN Tools (ODIN)

Розуміння токеноміки ODIN Tools (ODIN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ODIN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про ODIN Tools (ODIN)

Скільки сьогодні коштує ODIN Tools (ODIN)?
Актуальна ціна ODIN у USD становить 0,00301387 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ODIN до USD?
Поточна ціна ODIN до USD — $ 0,00301387. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ODIN Tools?
Ринкова капіталізація ODIN — $ 225,61K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ODIN?
Циркуляційна пропозиція ODIN — 74,86M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ODIN?
ODIN досяг історичної максимальної ціни у 0,00779732 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ODIN?
Історична мінімальна ціна ODIN становила 0,00201723 USD.
Який обсяг торгівлі ODIN?
Актуальний обсяг торгівлі ODIN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ODIN цього року?
ODIN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ODIN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:53:24 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ODIN Tools (ODIN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

