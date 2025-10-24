Інформація щодо ціни ODIN Tools (ODIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0028931 $ 0,0028931 $ 0,0028931 Мін. за 24 год $ 0,00301886 $ 0,00301886 $ 0,00301886 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0028931$ 0,0028931 $ 0,0028931 Макс. за 24 год $ 0,00301886$ 0,00301886 $ 0,00301886 Рекордний максимум $ 0,00779732$ 0,00779732 $ 0,00779732 Найнижча ціна $ 0,00201723$ 0,00201723 $ 0,00201723 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +4,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,43% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,43%

Актуальна ціна ODIN Tools (ODIN) становить $0,00301387. За останні 24 години ODIN торгувався між мінімумом у $ 0,0028931 і максимумом у $ 0,00301886, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ODIN становить $ 0,00779732, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00201723.

Що стосується короткострокових результатів, то ODIN змінився на -- за останню годину, +4,17% за 24 години та на -14,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ODIN Tools (ODIN)

Ринкова капіталізація $ 225,61K$ 225,61K $ 225,61K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 278,36K$ 278,36K $ 278,36K Циркуляційне постачання 74,86M 74,86M 74,86M Загальна пропозиція 92 358 312,65659387 92 358 312,65659387 92 358 312,65659387

Поточна ринкова капіталізація ODIN Tools — $ 225,61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ODIN — 74,86M, зі загальною пропозицією 92358312.65659387. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 278,36K.