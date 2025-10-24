Актуальна ціна Odin Liquidity Network сьогодні становить 0,00495594 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ODIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ODIN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Odin Liquidity Network сьогодні становить 0,00495594 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ODIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ODIN на MEXC вже зараз.

Докладніше про ODIN

Інформація про ціну ODIN

Офіційний вебсайт ODIN

Токеноміка ODIN

Прогноз ціни ODIN

Логотип Odin Liquidity Network

Ціна Odin Liquidity Network (ODIN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ODIN до USD:

$0,00495587
$0,00495587
+1,80%1D
USD
Графік ціни Odin Liquidity Network (ODIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:53:17 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Odin Liquidity Network (ODIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00481349
$ 0,00481349
Мін. за 24 год
$ 0,00502638
$ 0,00502638
Макс. за 24 год

$ 0,00481349
$ 0,00481349

$ 0,00502638
$ 0,00502638

$ 0,129051
$ 0,129051

$ 0,00326052
$ 0,00326052

-1,34%

+1,62%

-2,68%

-2,68%

Актуальна ціна Odin Liquidity Network (ODIN) становить $0,00495594. За останні 24 години ODIN торгувався між мінімумом у $ 0,00481349 і максимумом у $ 0,00502638, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ODIN становить $ 0,129051, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00326052.

Що стосується короткострокових результатів, то ODIN змінився на -1,34% за останню годину, +1,62% за 24 години та на -2,68% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Odin Liquidity Network (ODIN)

$ 928,77K
$ 928,77K

--
--

$ 928,77K
$ 928,77K

187,41M
187,41M

187 407 814,7566593
187 407 814,7566593

Поточна ринкова капіталізація Odin Liquidity Network — $ 928,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ODIN — 187,41M, зі загальною пропозицією 187407814.7566593. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 928,77K.

Історія ціни Odin Liquidity Network (ODIN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Odin Liquidity Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Odin Liquidity Network до USD становила $ -0,0010369253.
За останні 60 днів зміна ціни Odin Liquidity Network до USD становила $ -0,0017910212.
За останні 90 днів зміна ціни Odin Liquidity Network до USD становила $ -0,002844953914504066.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,62%
30 днів$ -0,0010369253-20,92%
60 днів$ -0,0017910212-36,13%
90 днів$ -0,002844953914504066-36,46%

Що таке Odin Liquidity Network (ODIN)

The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity.

These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions.

The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.

Ресурс Odin Liquidity Network (ODIN)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Odin Liquidity Network (USD)

Скільки коштуватиме Odin Liquidity Network (ODIN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Odin Liquidity Network (ODIN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Odin Liquidity Network.

Перегляньте прогноз ціни Odin Liquidity Network вже зараз!

ODIN до місцевих валют

Токеноміка Odin Liquidity Network (ODIN)

Розуміння токеноміки Odin Liquidity Network (ODIN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ODIN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Odin Liquidity Network (ODIN)

Скільки сьогодні коштує Odin Liquidity Network (ODIN)?
Актуальна ціна ODIN у USD становить 0,00495594 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ODIN до USD?
Поточна ціна ODIN до USD — $ 0,00495594. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Odin Liquidity Network?
Ринкова капіталізація ODIN — $ 928,77K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ODIN?
Циркуляційна пропозиція ODIN — 187,41M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ODIN?
ODIN досяг історичної максимальної ціни у 0,129051 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ODIN?
Історична мінімальна ціна ODIN становила 0,00326052 USD.
Який обсяг торгівлі ODIN?
Актуальний обсяг торгівлі ODIN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ODIN цього року?
ODIN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ODIN для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Odin Liquidity Network (ODIN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

$111 426,02

$3 980,04

$0,16591

$193,26

$20,5501

$3 980,04

$111 426,02

$193,26

$2,4433

$1 137,93

$0,000000

$0,0000

$0,00000

$0,00000

$0,0000000000000

$0,5961

$0,00000760

$48,43

$0,01957

$0,0004064

