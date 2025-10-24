Інформація щодо ціни Odin Liquidity Network (ODIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00481349 Макс. за 24 год $ 0,00502638 Рекордний максимум $ 0,129051 Найнижча ціна $ 0,00326052 Зміна ціни (за 1 год) -1,34% Зміна ціни (1 дн.) +1,62% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,68%

Актуальна ціна Odin Liquidity Network (ODIN) становить $0,00495594. За останні 24 години ODIN торгувався між мінімумом у $ 0,00481349 і максимумом у $ 0,00502638, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ODIN становить $ 0,129051, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00326052.

Що стосується короткострокових результатів, то ODIN змінився на -1,34% за останню годину, +1,62% за 24 години та на -2,68% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Odin Liquidity Network (ODIN)

Ринкова капіталізація $ 928,77K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 928,77K Циркуляційне постачання 187,41M Загальна пропозиція 187 407 814,7566593

Поточна ринкова капіталізація Odin Liquidity Network — $ 928,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ODIN — 187,41M, зі загальною пропозицією 187407814.7566593. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 928,77K.