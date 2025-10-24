Інформація щодо ціни Odin (ODIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +9,16% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,16%

Актуальна ціна Odin (ODIN) становить --. За останні 24 години ODIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ODIN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ODIN змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +9,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Odin (ODIN)

Ринкова капіталізація $ 10,03K$ 10,03K $ 10,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,03K$ 10,03K $ 10,03K Циркуляційне постачання 997,85M 997,85M 997,85M Загальна пропозиція 997 846 013,39719 997 846 013,39719 997 846 013,39719

Поточна ринкова капіталізація Odin — $ 10,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ODIN — 997,85M, зі загальною пропозицією 997846013.39719. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,03K.