Сьогоднішня ціна Odie (ODIE)

Поточна ціна Odie (ODIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.22K USD. Ціна ODIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Odie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 814.81 USD

- зміна ціни Odie протягом дня — -7.23%

- циркуляційна пропозиція – 984.92M USD

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