Ціна Odie (ODIE)
Поточна ціна Odie (ODIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.22K USD. Ціна ODIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Odie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 814.81 USD
- зміна ціни Odie протягом дня — -7.23%
- циркуляційна пропозиція – 984.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Odie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Odie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Odie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Odie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.23%
|30 днів
|$ 0
|-10.27%
|60 днів
|$ 0
|-57.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Odie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.37%
-7.23%
+3.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Odie will bring purpose to crypto communities without one. #1 Goal is to provide a meme token with a trading experience free of fear. A community and memebers that wont dump the supply! The community here will build bigger and stronger! 100% of circulating supply is in circulation day 1. Yes, that's MEMEBERS. Odie to the moon and he wants to take you too!
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