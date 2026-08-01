Яка зараз ринкова ціна ODEI AI?

ODEI AI оцінюється в ₴, зі зміною 8.42% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має ODAI?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення ODAI у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний ODEI AI у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість ODAI?

Обігова кількість становить 94977198303.69746, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для ODEI AI?

ODEI AI згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як ODAI виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,AI Framework?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,AI Framework, імпульс ODAI залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.