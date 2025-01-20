Ціна Ocvcoin (OCV)
Поточна ціна Ocvcoin (OCV) сьогодні становить 0.00119048 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OCV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ocvcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.50 USD
- зміна ціни Ocvcoin протягом дня — -2.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ocvcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ocvcoin до USD становила $ -0.0000693652.
За останні 60 днів зміна ціни Ocvcoin до USD становила $ -0.0000968898.
За останні 90 днів зміна ціни Ocvcoin до USD становила $ -0.0003730874107734943.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.69%
|30 днів
|$ -0.0000693652
|-5.82%
|60 днів
|$ -0.0000968898
|-8.13%
|90 днів
|$ -0.0003730874107734943
|-23.86%
Останній аналіз цін Ocvcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-2.69%
-2.51%
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