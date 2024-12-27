Сьогоднішня ціна Octus Bridge (BRIDGE)

Поточна ціна Octus Bridge (BRIDGE) сьогодні становить 1.99 USD з ринковою капіталізацією $ 12.62M USD. Ціна BRIDGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Octus Bridge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.53K USD

- зміна ціни Octus Bridge протягом дня — +2,371.59%

- циркуляційна пропозиція – 6.36M USD

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