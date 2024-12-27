Ціна Octus Bridge (BRIDGE)
Поточна ціна Octus Bridge (BRIDGE) сьогодні становить 1.99 USD з ринковою капіталізацією $ 12.62M USD. Ціна BRIDGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Octus Bridge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.53K USD
- зміна ціни Octus Bridge протягом дня — +2,371.59%
- циркуляційна пропозиція – 6.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Octus Bridge до USD становила $ +1.91.
За останні 30 днів зміна ціни Octus Bridge до USD становила $ +45.6077117190.
За останні 60 днів зміна ціни Octus Bridge до USD становила $ +0.9621417170.
За останні 90 днів зміна ціни Octus Bridge до USD становила $ +1.79524733356372444.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1.91
|+2,371.59%
|30 днів
|$ +45.6077117190
|+2,291.84%
|60 днів
|$ +0.9621417170
|+48.35%
|90 днів
|$ +1.79524733356372444
|+921.81%
Останній аналіз цін Octus Bridge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
+2,371.59%
+1,969.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The DAO-controlled Bridge facilitates fast cross-chain transfers in any direction within a single interface.
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