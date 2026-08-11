Сьогоднішня ціна Octra

Поточна ціна Octra (OCT) сьогодні становить $ 0,01909292, зі зміною 4,87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OCT до USD становить $ 0,01909292 за OCT.

Octra наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 935 422, з циркуляційною пропозицією у 625,20M OCT. Протягом останніх 24 годин OCT торгувався між $ 0,01866452 (мінімум) та $ 0,01996537 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,141929, тоді як історичний мінімум — $ 0,01439789.

У короткостроковій динаміці OCT змінився на +0,10% за останню годину та на -2,85% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,64K.

Ринкова інформація щодо Octra (OCT)

Ринкова капіталізація $ 11,94M$ 11,94M $ 11,94M Обсяг (за 24 год) $ 9,64K$ 9,64K $ 9,64K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,94M$ 11,94M $ 11,94M Циркуляційне постачання 625,20M 625,20M 625,20M Загальна пропозиція 625 202 731,0 625 202 731,0 625 202 731,0

Поточна ринкова капіталізація Octra — $ 11,94M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,64K. Циркуляційна пропозиція OCT — 625,20M, зі загальною пропозицією 625202731.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,94M.