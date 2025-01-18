Сьогоднішня ціна Octorand (OCTO)

Поточна ціна Octorand (OCTO) сьогодні становить 0.117592 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OCTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Octorand:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.45 USD

- зміна ціни Octorand протягом дня — -7.55%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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