Ціна Octopus Protocol (OPS)
Поточна ціна Octopus Protocol (OPS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Octopus Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.95K USD
- зміна ціни Octopus Protocol протягом дня — -5.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Octopus Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Octopus Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Octopus Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Octopus Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.14%
|30 днів
|$ 0
|+4.04%
|60 днів
|$ 0
|-4.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Octopus Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-5.14%
-7.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Octopus is an open-source protocol for issuing, trading, managing, and exchanging synthetic assets in a fair, and equally accessible financial ecosystem on Binance Smart Chain. The ecosystem encompasses a multitude of innovative products that facilitate the trading and management of synthetic assets under one universal platform. The products include issuance of decentralized derivatives, trading derivatives on Octopus Exchange, Decentralized Asset management of synthetic assets, social trading, and Options trading. We intend to create a universal platform with availability of tools and resources that facilitate each process - from creation to management of decentralized derivatives.
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