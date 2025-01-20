Сьогоднішня ціна Octopus Protocol (OPS)

Поточна ціна Octopus Protocol (OPS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Octopus Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.95K USD

- зміна ціни Octopus Protocol протягом дня — -5.14%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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