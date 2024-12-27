Сьогоднішня ціна OctonetAI (OCTO)

Поточна ціна OctonetAI (OCTO) сьогодні становить 0.181558 USD з ринковою капіталізацією $ 18.16M USD. Ціна OCTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OctonetAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 192.15K USD

- зміна ціни OctonetAI протягом дня — +13.01%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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