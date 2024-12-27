Ціна Octokn (OTK)
Поточна ціна Octokn (OTK) сьогодні становить 0.02799343 USD з ринковою капіталізацією $ 10.83M USD. Ціна OTK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Octokn:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.59K USD
- зміна ціни Octokn протягом дня — +11.25%
- циркуляційна пропозиція – 386.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Octokn до USD становила $ +0.0028313.
За останні 30 днів зміна ціни Octokn до USD становила $ +0.0023762782.
За останні 60 днів зміна ціни Octokn до USD становила $ -0.0006333065.
За останні 90 днів зміна ціни Octokn до USD становила $ -0.009896622538056516.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0028313
|+11.25%
|30 днів
|$ +0.0023762782
|+8.49%
|60 днів
|$ -0.0006333065
|-2.26%
|90 днів
|$ -0.009896622538056516
|-26.11%
Останній аналіз цін Octokn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.63%
+11.25%
+9.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Octo Gaming is a platform that rewards users for playing games. It leverages blockchain technology to enhance gaming experiences and provide incentives. Players can earn rewards by engaging in various games hosted on the platform, promoting a more interactive and rewarding gaming environment.
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