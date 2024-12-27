Сьогоднішня ціна Octokn (OTK)

Поточна ціна Octokn (OTK) сьогодні становить 0.02799343 USD з ринковою капіталізацією $ 10.83M USD. Ціна OTK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Octokn:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.59K USD

- зміна ціни Octokn протягом дня — +11.25%

- циркуляційна пропозиція – 386.99M USD

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