Сьогоднішня ціна OctoFi (OCTO)

Поточна ціна OctoFi (OCTO) сьогодні становить 0.33611 USD з ринковою капіталізацією $ 118.50K USD. Ціна OCTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OctoFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.10K USD

- зміна ціни OctoFi протягом дня — -4.69%

- циркуляційна пропозиція – 352.87K USD

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