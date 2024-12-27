Ціна OctoFi (OCTO)
Поточна ціна OctoFi (OCTO) сьогодні становить 0.33611 USD з ринковою капіталізацією $ 118.50K USD. Ціна OCTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OctoFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.10K USD
- зміна ціни OctoFi протягом дня — -4.69%
- циркуляційна пропозиція – 352.87K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OctoFi до USD становила $ -0.0165528533604208.
За останні 30 днів зміна ціни OctoFi до USD становила $ -0.0485854735.
За останні 60 днів зміна ціни OctoFi до USD становила $ +0.1183285338.
За останні 90 днів зміна ціни OctoFi до USD становила $ +0.10243659674787248.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0165528533604208
|-4.69%
|30 днів
|$ -0.0485854735
|-14.45%
|60 днів
|$ +0.1183285338
|+35.21%
|90 днів
|$ +0.10243659674787248
|+43.84%
Останній аналіз цін OctoFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.48%
-4.69%
+1.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OctoFi gives you cash back when you transact with trusted DeFi and NFT marketplaces, across multiple blockchains, through our all-in-one dApp or browser-plugin Wallet.
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€0.3193045
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RM1.5024117
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₺11.8377942
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¥53.0213525
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₽35.2881889
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₹28.7340439
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Rp5,421.1282733
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৳40.1752283
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