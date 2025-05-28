Сьогоднішня ціна Octaplex Network (PLX)

Поточна ціна Octaplex Network (PLX) сьогодні становить 1,39 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна PLX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Octaplex Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1,23 USD

- зміна ціни Octaplex Network протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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