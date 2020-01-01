Токеноміка OcNest AI (OCAI) Дізнайтеся ключову інформацію про OcNest AI (OCAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація OcNest AI (OCAI) OcNest AI is a platform developed to facilitate the processing, analysis, and comprehension of complex information through visual representation and data integration. Recognizing the challenges individuals and organizations face when dealing with large and intricate datasets, OcNest AI offers tools designed to simplify these processes. A core component of the platform is Intelligent Concept Mapping. This feature enables users to transform raw data, research findings, and other forms of information from disparate sources into clear, visual diagrams. By creating these visual representations, OcNest AI aims to make it easier to identify relationships, patterns, and key insights that might be obscured within textual or numerical data alone. This visualization process can be particularly useful for brainstorming, strategic planning, and explaining complex concepts to others. Офіційний вебсайт: https://www.ocnest.ai/ Whitepaper: https://ocnest-ai.gitbook.io/ocnest-ai-docs Купити OCAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни OcNest AI (OCAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена OcNest AI (OCAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 189,92K $ 189,92K $ 189,92K Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 189,92K $ 189,92K $ 189,92K Історичний максимум: $ 0,088172 $ 0,088172 $ 0,088172 Історичний мінімум: $ 0,01609107 $ 0,01609107 $ 0,01609107 Поточна ціна: $ 0,01899226 $ 0,01899226 $ 0,01899226 Дізнайтеся більше про ціну OcNest AI (OCAI)

Токеноміка OcNest AI (OCAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки OcNest AI (OCAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OCAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OCAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OCAI, досліджуйте ціну токена OCAI в реальному часі!

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