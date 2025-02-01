Сьогоднішня ціна OcNest AI (OCAI)

Поточна ціна OcNest AI (OCAI) сьогодні становить 0.06772 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OCAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OcNest AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.63K USD

- зміна ціни OcNest AI протягом дня — +1.68%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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