Сьогоднішня ціна Ociswap (OCI)

Поточна ціна Ociswap (OCI) сьогодні становить 0.0261365 USD з ринковою капіталізацією $ 1.19M USD. Ціна OCI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ociswap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 667.97 USD

- зміна ціни Ociswap протягом дня — +3.96%

- циркуляційна пропозиція – 45.56M USD

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