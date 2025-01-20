Ціна OciCat Token (OCICAT)
Поточна ціна OciCat Token (OCICAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OCICAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OciCat Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.27K USD
- зміна ціни OciCat Token протягом дня — -25.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OciCat Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OciCat Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OciCat Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OciCat Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-25.75%
|30 днів
|$ 0
|-36.41%
|60 днів
|$ 0
|-33.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OciCat Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
-25.75%
-11.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OciCat is a unique deflationary token by Ocicat Club launched to offers platforms that provide systems that dreamer can leverage on to bring their dreams to reality. Every dream is like a tiny seed but with huge potential to feed the nations.
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