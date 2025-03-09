Ціна Ocelex (OCX)
Поточна ціна Ocelex (OCX) сьогодні становить 0.00715506 USD з ринковою капіталізацією $ 68.71K USD. Ціна OCX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ocelex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 659.79 USD
- зміна ціни Ocelex протягом дня — -2.17%
- циркуляційна пропозиція – 9.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ocelex до USD становила $ -0.000158859454059456.
За останні 30 днів зміна ціни Ocelex до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ocelex до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ocelex до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000158859454059456
|-2.17%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ocelex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.53%
-2.17%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ocelex democratizes sophisticated liquidity strategies, seamlessly connecting everyday traders with expert-level capabilities. The platform features a competitive ecosystem of Automated Liquidity Managers (ALMs) and strategists, all striving to optimize returns, minimize risks like impermanent loss, and boost overall efficiency for every user. Concentrated liquidity positions provided by ALMs are meticulously optimized for maximum fee generation and minimal slippage, facilitating a smooth trading experience. The integration with professional liquidity strategists ensures the effective management of rewards distribution and liquidity, providing active management to enhance fee returns.
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