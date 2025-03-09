Сьогоднішня ціна Ocelex (OCX)

Поточна ціна Ocelex (OCX) сьогодні становить 0.00715506 USD з ринковою капіталізацією $ 68.71K USD. Ціна OCX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ocelex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 659.79 USD

- зміна ціни Ocelex протягом дня — -2.17%

- циркуляційна пропозиція – 9.60M USD

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