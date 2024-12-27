Ціна OceansGallerie On SUI (OCEANS)
Поточна ціна OceansGallerie On SUI (OCEANS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 312.68K USD. Ціна OCEANS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OceansGallerie On SUI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.45 USD
- зміна ціни OceansGallerie On SUI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.40B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OceansGallerie On SUI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OceansGallerie On SUI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OceansGallerie On SUI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OceansGallerie On SUI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-62.43%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OceansGallerie On SUI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OceansGallerie is a decentralized Web3 ecosystem on SUI that merges creativity, engagement, and rewards. It allows users to participate in AI-powered meme creation, task distribution, and community voting. Users earn $OCEANS tokens by completing creative tasks, which play a central role in the platform's ecosystem. The project aims to foster innovation and collaboration while empowering users to create value and grow within the decentralized space.
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