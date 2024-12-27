Сьогоднішня ціна OceanFund (OF)

Поточна ціна OceanFund (OF) сьогодні становить 0.483729 USD з ринковою капіталізацією $ 497.53K USD. Ціна OF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OceanFund:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.75K USD

- зміна ціни OceanFund протягом дня — -23.34%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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