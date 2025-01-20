Ціна OceanFi (OCF)
Поточна ціна OceanFi (OCF) сьогодні становить 0.356158 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OCF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OceanFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 798.39 USD
- зміна ціни OceanFi протягом дня — -2.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OceanFi до USD становила $ -0.0097955800905671.
За останні 30 днів зміна ціни OceanFi до USD становила $ -0.0378826032.
За останні 60 днів зміна ціни OceanFi до USD становила $ -0.0393256129.
За останні 90 днів зміна ціни OceanFi до USD становила $ -0.2529690284477515.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0097955800905671
|-2.67%
|30 днів
|$ -0.0378826032
|-10.63%
|60 днів
|$ -0.0393256129
|-11.04%
|90 днів
|$ -0.2529690284477515
|-41.52%
Останній аналіз цін OceanFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
-2.67%
-7.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
## What Is OceanFi? OceanFi is an extensive fitness ecosystem, encompassing a Fitness App, a wide array of Innovative Integrations, Social Wellness Features, DeFi Components, a layer-1 Solution, the Fitness Metaverse, and an AI Trainer portal. Seamlessly merging sports science with cutting-edge technology and AI-driven algorithms, OceanFi delivers a diverse range of services and experiences tailored for fitness enthusiasts while incentivizing and rewarding their performance to foster a sustainable and fulfilling community ## What makes OceanFi Unique? 1, Tech Integration AI-Powered Personalization: - AI & IOT Integration: The heart of OceanFi lies in its AI tracking system. This AI learns from user preferences and performance, tailoring workouts to specific goals and progress. - AI Trainer: Personalized wellness is the key to unlocking your full potential. With real-time tracking, instant feedback, personalized recommendations, progress tracking, convenience, and empowerment functions, it's a game-changer in your wellness journey. Privacy & Data Management: This extends from the physical world to the immersive metaverse, ensuring that our users can readily access and monetize their valuable data, all while maintaining their privacy. Defi features & Blockchain Integration: Whether you're earning tokens through exercise, participating in DeFi practices, providing liquidity, shaping the platform's governance, or owning NFTs, OceanFi's DeFi ecosystem is a powerful extension of your financial toolkit. Layer-1 Solutions: Our integration of Layer-1 solutions represents a significant stride in enhancing the efficiency, scalability, and sustainability of our platfo 2, OceanFi breaks down motivational barriers by fostering a supportive social environment and incentivizing participation, transforming fitness into a social experience. - Vibrant Social Elements Fostering Interaction - Group Workouts and Challenge - Educational Center, Trainer, and Expert Interaction
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