Ціна OceanEX (OCE)
Поточна ціна OceanEX (OCE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 843.48K USD. Ціна OCE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OceanEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.32 USD
- зміна ціни OceanEX протягом дня — -3.13%
- циркуляційна пропозиція – 7.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OceanEX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OceanEX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OceanEX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OceanEX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.13%
|30 днів
|$ 0
|-46.61%
|60 днів
|$ 0
|-0.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OceanEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.52%
-3.13%
-13.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OCE is an indispensable piece of OceanEx’s ecosystem and future developments. It can be used in many scenarios including but not limited to: pay for fees of services such as: transaction fee, withdraw fee, listing fee, argo/fund deployment fee voting right in project listing pool invitation to OceanEx’s quality community events and meetups access to our market research center in OceanLab subscribe to and use our professional developed trading tools and investment products such as CryptoBento™ more to come in the future
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