Сьогоднішня ціна OceanEX (OCE)

Поточна ціна OceanEX (OCE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 843.48K USD. Ціна OCE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OceanEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.32 USD

- зміна ціни OceanEX протягом дня — -3.13%

- циркуляційна пропозиція – 7.00B USD

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