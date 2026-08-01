Сьогоднішня ціна OCEAN

Поточна ціна OCEAN (OCEAN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OCEAN до USD становить $ 0 за OCEAN.

OCEAN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 592 195, з циркуляційною пропозицією у 420,68T OCEAN. Протягом останніх 24 годин OCEAN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OCEAN змінився на +0,17% за останню годину та на -9,51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо OCEAN (OCEAN)

Ринкова капіталізація $ 592,20K$ 592,20K $ 592,20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 592,20K$ 592,20K $ 592,20K Циркуляційне постачання 420,68T 420,68T 420,68T Загальна пропозиція 420 676 767 676 767,0 420 676 767 676 767,0 420 676 767 676 767,0

Поточна ринкова капіталізація OCEAN — $ 592,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OCEAN — 420,68T, зі загальною пропозицією 420676767676767.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 592,20K.