Сьогоднішня ціна OccamFi (OCC)

Поточна ціна OccamFi (OCC) сьогодні становить 0.04460323 USD з ринковою капіталізацією $ 1.13M USD. Ціна OCC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OccamFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.85K USD

- зміна ціни OccamFi протягом дня — +15.56%

- циркуляційна пропозиція – 25.37M USD

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