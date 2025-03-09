Ціна OccamFi (OCC)
Поточна ціна OccamFi (OCC) сьогодні становить 0.04460323 USD з ринковою капіталізацією $ 1.13M USD. Ціна OCC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OccamFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.85K USD
- зміна ціни OccamFi протягом дня — +15.56%
- циркуляційна пропозиція – 25.37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OccamFi до USD становила $ +0.00600439.
За останні 30 днів зміна ціни OccamFi до USD становила $ -0.0100552094.
За останні 60 днів зміна ціни OccamFi до USD становила $ -0.0213343315.
За останні 90 днів зміна ціни OccamFi до USD становила $ -0.08588129697568594.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00600439
|+15.56%
|30 днів
|$ -0.0100552094
|-22.54%
|60 днів
|$ -0.0213343315
|-47.83%
|90 днів
|$ -0.08588129697568594
|-65.81%
Останній аналіз цін OccamFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.83%
+15.56%
+2.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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