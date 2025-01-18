Ціна Ocavu Network (OCAVU)
Поточна ціна Ocavu Network (OCAVU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OCAVU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ocavu Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.09 USD
- зміна ціни Ocavu Network протягом дня — -0.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ocavu Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ocavu Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ocavu Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ocavu Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.80%
|30 днів
|$ 0
|-1.25%
|60 днів
|$ 0
|+2.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ocavu Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-0.80%
+0.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ocavu Network Token (ONT) is used to provide trading liquidity and utility to additional tokens. Backed by Ocavu (formerly Seek 5 years, 120m valuation) we empower influencers, businesses, brands etc in successful token/nft launches all powered by ONT
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