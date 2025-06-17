Ціна OBVIOUS COIN (OBVIOUS)
Поточна ціна OBVIOUS COIN (OBVIOUS) сьогодні становить 0,00041626 USD з ринковою капіталізацією $ 425,83K USD. Ціна OBVIOUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OBVIOUS COIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни OBVIOUS COIN протягом дня — -3,91%
- циркуляційна пропозиція – 999,93M USD
Отримуйте оновлення цін OBVIOUS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни OBVIOUS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OBVIOUS COIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OBVIOUS COIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OBVIOUS COIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OBVIOUS COIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3,91%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OBVIOUS COIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+10,63%
-3,91%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
this is an obvious play
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки OBVIOUS COIN (OBVIOUS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OBVIOUS зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 OBVIOUS до VND
₫10,9538819
|1 OBVIOUS до AUD
A$0,0006327152
|1 OBVIOUS до GBP
￡0,0003038698
|1 OBVIOUS до EUR
€0,0003579836
|1 OBVIOUS до USD
$0,00041626
|1 OBVIOUS до MYR
RM0,0017649424
|1 OBVIOUS до TRY
₺0,0163839936
|1 OBVIOUS до JPY
¥0,060107944
|1 OBVIOUS до RUB
₽0,0327263612
|1 OBVIOUS до INR
₹0,0357941974
|1 OBVIOUS до IDR
Rp6,8239333344
|1 OBVIOUS до KRW
₩0,5655682994
|1 OBVIOUS до PHP
₱0,0234687388
|1 OBVIOUS до EGP
￡E.0,0209212276
|1 OBVIOUS до BRL
R$0,0022852674
|1 OBVIOUS до CAD
C$0,000561951
|1 OBVIOUS до BDT
৳0,0508836224
|1 OBVIOUS до NGN
₦0,6413858958
|1 OBVIOUS до UAH
₴0,017295603
|1 OBVIOUS до VES
Bs0,04245852
|1 OBVIOUS до PKR
Rs0,1177849296
|1 OBVIOUS до KZT
₸0,213354063
|1 OBVIOUS до THB
฿0,013486824
|1 OBVIOUS до TWD
NT$0,0122505318
|1 OBVIOUS до AED
د.إ0,0015276742
|1 OBVIOUS до CHF
Fr0,0003371706
|1 OBVIOUS до HKD
HK$0,0032634784
|1 OBVIOUS до MAD
.د.م0,003787966
|1 OBVIOUS до MXN
$0,0078756392