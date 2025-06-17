Сьогоднішня ціна OBVIOUS COIN (OBVIOUS)

Поточна ціна OBVIOUS COIN (OBVIOUS) сьогодні становить 0,00041626 USD з ринковою капіталізацією $ 425,83K USD. Ціна OBVIOUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OBVIOUS COIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни OBVIOUS COIN протягом дня — -3,91%

- циркуляційна пропозиція – 999,93M USD

Отримуйте оновлення цін OBVIOUS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни OBVIOUS.