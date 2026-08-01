Сьогоднішня ціна Obsidian

Поточна ціна Obsidian (OBS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OBS до USD становить $ 0 за OBS.

Obsidian наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 319 204, з циркуляційною пропозицією у 9,97B OBS. Протягом останніх 24 годин OBS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OBS змінився на +0,68% за останню годину та на -10,39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Obsidian (OBS)

Ринкова капіталізація $ 319,20K$ 319,20K $ 319,20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 319,20K$ 319,20K $ 319,20K Циркуляційне постачання 9,97B 9,97B 9,97B Загальна пропозиція 9 970 453 452,428427 9 970 453 452,428427 9 970 453 452,428427

Поточна ринкова капіталізація Obsidian — $ 319,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OBS — 9,97B, зі загальною пропозицією 9970453452.428427. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 319,20K.