Сьогоднішня ціна OBOT (OBOT)

Поточна ціна OBOT (OBOT) сьогодні становить 0.00185714 USD з ринковою капіталізацією $ 891.09K USD. Ціна OBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OBOT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.32M USD

- зміна ціни OBOT протягом дня — -22.07%

- циркуляційна пропозиція – 470.11M USD

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