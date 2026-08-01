Сьогоднішня ціна Obol

Поточна ціна Obol (OBOL) сьогодні становить $ 0.00225884, зі зміною 3.46% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OBOL до USD становить $ 0.00225884 за OBOL.

Obol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 726,934, з циркуляційною пропозицією у 318.38M OBOL. Протягом останніх 24 годин OBOL торгувався між $ 0.00225403 (мінімум) та $ 0.00242879 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.380077, тоді як історичний мінімум — $ 0.00192507.

У короткостроковій динаміці OBOL змінився на -0.91% за останню годину та на -31.09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 320.91K.

Ринкова інформація щодо Obol (OBOL)

Ринкова капіталізація $ 726.93K$ 726.93K $ 726.93K Обсяг (за 24 год) $ 320.91K$ 320.91K $ 320.91K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Циркуляційне постачання 318.38M 318.38M 318.38M Загальна пропозиція 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Obol — $ 726.93K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 320.91K. Циркуляційна пропозиція OBOL — 318.38M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.14M.