Токеноміка Obi PNut Kenobi (OPK)
Інформація Obi PNut Kenobi (OPK)
Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK
Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal.
Токеноміка та аналіз ціни Obi PNut Kenobi (OPK)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Obi PNut Kenobi (OPK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Obi PNut Kenobi (OPK): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Obi PNut Kenobi (OPK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів OPK, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OPK, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку OPK, досліджуйте ціну токена OPK в реальному часі!
Прогноз ціни OPK
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