Сьогоднішня ціна Obi PNut Kenobi (OPK)

Поточна ціна Obi PNut Kenobi (OPK) сьогодні становить 0.00193987 USD з ринковою капіталізацією $ 1.94M USD. Ціна OPK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Obi PNut Kenobi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.93K USD

- зміна ціни Obi PNut Kenobi протягом дня — -2.83%

- циркуляційна пропозиція – 999.34M USD

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