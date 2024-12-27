Ціна Obi PNut Kenobi (OPK)
Поточна ціна Obi PNut Kenobi (OPK) сьогодні становить 0.00193987 USD з ринковою капіталізацією $ 1.94M USD. Ціна OPK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Obi PNut Kenobi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.93K USD
- зміна ціни Obi PNut Kenobi протягом дня — -2.83%
- циркуляційна пропозиція – 999.34M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Obi PNut Kenobi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Obi PNut Kenobi до USD становила $ -0.0013153835.
За останні 60 днів зміна ціни Obi PNut Kenobi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Obi PNut Kenobi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.83%
|30 днів
|$ -0.0013153835
|-67.80%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Obi PNut Kenobi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.10%
-2.83%
+35.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal.
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