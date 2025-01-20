Ціна obema (OBEMA)
Поточна ціна obema (OBEMA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OBEMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності obema:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.30K USD
- зміна ціни obema протягом дня — -23.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни obema до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни obema до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни obema до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни obema до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-23.13%
|30 днів
|$ 0
|-3.55%
|60 днів
|$ 0
|-34.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін obema: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.42%
-23.13%
+7.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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