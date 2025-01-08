Ціна OAX (OAX)
Поточна ціна OAX (OAX) сьогодні становить 0.03396375 USD з ринковою капіталізацією $ 1.90M USD. Ціна OAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.32K USD
- зміна ціни OAX протягом дня — -1.82%
- циркуляційна пропозиція – 55.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OAX до USD становила $ -0.00062997365841051.
За останні 30 днів зміна ціни OAX до USD становила $ -0.0185348878.
За останні 60 днів зміна ціни OAX до USD становила $ -0.0272044033.
За останні 90 днів зміна ціни OAX до USD становила $ -0.1247137596404628.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00062997365841051
|-1.82%
|30 днів
|$ -0.0185348878
|-54.57%
|60 днів
|$ -0.0272044033
|-80.09%
|90 днів
|$ -0.1247137596404628
|-78.59%
Останній аналіз цін OAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.56%
-1.82%
+21.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OAX is an ERC20 token developed to fuel an open-source decentralized exchange platform “openANX” which provides an aggregated order book to increase liquidity; holds collateral for asset gateways to reduce credit risk; and features an off-chain, predetermined dispute resolution system governed by the Decentralized Autonomous Organization(DAO) to maximize consumer protection.
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