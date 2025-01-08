Сьогоднішня ціна OAX (OAX)

Поточна ціна OAX (OAX) сьогодні становить 0.03396375 USD з ринковою капіталізацією $ 1.90M USD. Ціна OAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OAX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.32K USD

- зміна ціни OAX протягом дня — -1.82%

- циркуляційна пропозиція – 55.79M USD

Отримуйте оновлення цін OAX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни OAX.