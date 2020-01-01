Токеноміка OATH (OATH) Дізнайтеся ключову інформацію про OATH (OATH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація OATH (OATH) The OATH token is a decentralized governance token used to manage the Reaper.Farm, Ethos Reserve, and Digit as well as any future OATH ecosystem platforms / dApps. Each of these protocols are governed by OATH token holders, who can participate in the governance process by voting on proposals to upgrade, improve and expand these protocols via governance proposals / votes. The OATH ecosystem is focused on providing sustainable and positive-sum infrastructure for decentralized financial markets, developing innovative protocols that aim to increase yield for users, reduce costs for developers, and minimize risk wherever possible. Офіційний вебсайт: https://www.oath.eco/ Купити OATH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни OATH (OATH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена OATH (OATH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 119,51K $ 119,51K $ 119,51K Загальна пропозиція: $ 171,52M $ 171,52M $ 171,52M Циркуляційна пропозиція: $ 171,42M $ 171,42M $ 171,42M FDV (повністю розведена вартість): $ 119,58K $ 119,58K $ 119,58K Історичний максимум: $ 0,664838 $ 0,664838 $ 0,664838 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00069715 $ 0,00069715 $ 0,00069715 Дізнайтеся більше про ціну OATH (OATH)

Токеноміка OATH (OATH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки OATH (OATH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OATH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OATH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OATH, досліджуйте ціну токена OATH в реальному часі!

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