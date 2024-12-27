Ціна OATH (OATH)
Поточна ціна OATH (OATH) сьогодні становить 0.00317917 USD з ринковою капіталізацією $ 543.76K USD. Ціна OATH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OATH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 126.67 USD
- зміна ціни OATH протягом дня — -2.39%
- циркуляційна пропозиція – 171.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OATH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OATH до USD становила $ -0.0019717240.
За останні 60 днів зміна ціни OATH до USD становила $ -0.0023594063.
За останні 90 днів зміна ціни OATH до USD становила $ -0.00709498561599407.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.39%
|30 днів
|$ -0.0019717240
|-62.02%
|60 днів
|$ -0.0023594063
|-74.21%
|90 днів
|$ -0.00709498561599407
|-69.05%
Останній аналіз цін OATH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-2.39%
+2.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The OATH token is a decentralized governance token used to manage the Reaper.Farm, Ethos Reserve, and Digit as well as any future OATH ecosystem platforms / dApps. Each of these protocols are governed by OATH token holders, who can participate in the governance process by voting on proposals to upgrade, improve and expand these protocols via governance proposals / votes. The OATH ecosystem is focused on providing sustainable and positive-sum infrastructure for decentralized financial markets, developing innovative protocols that aim to increase yield for users, reduce costs for developers, and minimize risk wherever possible.
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