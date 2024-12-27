Сьогоднішня ціна OATH (OATH)

Поточна ціна OATH (OATH) сьогодні становить 0.00317917 USD з ринковою капіталізацією $ 543.76K USD. Ціна OATH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OATH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 126.67 USD

- зміна ціни OATH протягом дня — -2.39%

- циркуляційна пропозиція – 171.05M USD

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