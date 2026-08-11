Сьогоднішня ціна Oasys

Поточна ціна Oasys (OAS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OAS до USD становить $ 0 за OAS.

Oasys наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2,534,058, з циркуляційною пропозицією у 6.82B OAS. Протягом останніх 24 годин OAS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.141992, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OAS змінився на +1.30% за останню годину та на +9.45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 8.72K.

Ринкова інформація щодо Oasys (OAS)

Ринкова капіталізація $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Обсяг (за 24 год) $ 8.72K$ 8.72K $ 8.72K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Циркуляційне постачання 6.82B 6.82B 6.82B Загальна пропозиція 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Oasys — $ 2.53M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8.72K. Циркуляційна пропозиція OAS — 6.82B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3.71M.